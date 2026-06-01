Le privilège historique, artistique, artistique et littéraire du Parcul Dendrologic Gurghiu, Parcul Dendrologic Gurghiu,

Le privilège historique, artistique, artistique et littéraire du Parcul Dendrologic Gurghiu 5 – 7 juin Parcul Dendrologic Gurghiu Mureș

Limité à 20 personnes pour un atelier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T12:00:00+02:00

L’événement propose une série d’activités éducatives et interactives dans le parc dendrologique et dans la zone Cetății Bornemissza de Gurghiu, valorisant le patrimoine naturel et culturel à principe prisé comme « privé ». Les activités doivent s’adapter aux niveaux de vie et inclure des ateliers d’exploration senior pour les étudiants, la création artistique pour le cycle primaire, l’observation et l’interprétation de la nature et de l’histoire pour l’école, le précum et les activités d’analyse, de photographie et de photographie. cercetare pentru liceu. Les participants sont invités à étudier la biodiversité du parc, à explorer la législation de la nature et l’histoire et à avoir une perspective propre au-dessus du moyen, selon une méthode interactive, créative et créative. Le projet forme un « privilège de soi » en tant que patrimoine, stimulation et curiosité, créativité et responsabilité du moyen entrepreneur.

Parcul Dendrologic Gurghiu Gurghiu Mureș

L’événement propose une série d’activités éducatives et interactives dans le parc dendrologique et dans la zone Cetății Bornemissza de Gurghiu, valorisant le patrimoine naturel et culturel à principe…

©Man Emil Claudiu