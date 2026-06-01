Porte ouverte dans le jardin de Depke, Garten Depke,
Porte ouverte dans le jardin de Depke, Garten Depke, vendredi 5 juin 2026.
Porte ouverte dans le jardin de Depke 5 – 7 juin Garten Depke Region Hannover
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T15:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
Jardin paysager qui, par sa conception ouverte et sa taille (3 000 m2), montre les approches d’un parc paysager anglais. De divers sièges, la vue est dirigée vers l’étang central ou le paysage de prairies. Les parterres de plantes vivaces, le jardin potager et les arbres fruitiers à haute tige donnent au jardin une structure. Le « Meitzer », cultivé à Meitze par les viticulteurs Helmut Bässmann et Günter Depke, peut être goûté et bu.
Garten Depke Gailhofer Str. 15, 30900 Wedemark-Gailhof 30900 Mellendorf-Gailhof Region Hannover Niedersachsen
Jardin paysager qui, par sa conception ouverte et sa taille (3 000 m2), montre les approches d’un parc paysager anglais.
Garten_Depke © Hemme-Depke
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