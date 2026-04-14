Parc ouvert, Parc de la fontaine Sombron 89290 CHAMPS SUR YONNE, Champs-sur-Yonne

Parc ouvert Dimanche 28 juin, 10h00 Parc de la fontaine Sombron 89290 CHAMPS SUR YONNE Yonne

gratuit, entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T17:00:00+02:00

À l’occasion des Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins, l’association La Fontaine Sombron de Champs-sur-Yonne vous invite à découvrir un lieu chargé d’histoire au cœur du village de Champs-sur-Yonne.

Le parc de la Fontaine Sombron sera exceptionnellement ouvert au public pour une journée conviviale placée sous le signe de la découverte du patrimoine local. Les visiteurs pourront se promener librement dans le parc et profiter de ce cadre naturel lié à l’histoire du village et de sa source.

Des visites guidées du vieux bourg de Champs-sur-Yonne seront également proposées. Cette balade commentée permettra de parcourir les ruelles anciennes et d’évoquer l’histoire du village, son patrimoine bâti, ses traditions et les personnages qui ont marqué la commune au fil du temps.

Cette journée est une occasion privilégiée de redécouvrir le patrimoine rural, de partager un moment convivial et de mieux comprendre l’histoire et l’identité de Champs-sur-Yonne.

Parc de la fontaine Sombron 89290 CHAMPS SUR YONNE Promenade du centre Champs-sur-Yonne 89290 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Parc de la Fontaine Sombron ouvert et visite guidée du vieux bourg de Champs-sur-Yonne. Découverte du patrimoine local.