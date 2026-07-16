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PARCC soirée Astronomie, avec l’Observatoire de Dax Parking place Darmanté Labenne

jeudi 20 août 2026 · Parking place Darmanté · Labenne

PARCC soirée Astronomie, avec l’Observatoire de Dax Parking place Darmanté Labenne

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Parking place Darmanté
Adresse
PARCC, centre d'art
Ville
40530 Labenne
Département
Landes
Tarif
Gratuit

Labenne

PARCC soirée Astronomie, avec l’Observatoire de Dax

Parking place Darmanté PARCC, centre d’art Labenne Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 20:00:00
fin : 2026-08-20 23:59:00

Date(s) :
2026-08-20

Une soirée pour découvrir l’astronomie et observer les étoiles avec l’Observatoire de Dax !
Une soirée pour découvrir l’astronomie et observer les étoiles avec l’Observatoire de Dax !

Au programme
– 20h10 exposé en salle sur Les couleurs changeantes du Ciel , en lien avec l’exposition Variations de Lyse Fournier
– 20h30 exposé en salle sur le fonctionnement du Système Solaire ,
– 21h30 le fonctionnement du système Terre-Lune-Soleil,
– 22h15 à minuit en extérieur, observation du ciel, des planètes et des constellations, avec des télescopes ou visuellement.

Infos pratiques
Jeudi 20 août, 20h-minuit
>> Tout public
>> Gratuit
>> Sur inscription, places limitées   .

Parking place Darmanté PARCC, centre d’art Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 70 00 20  parcc@cc-macs.org

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English : PARCC soirée Astronomie, avec l’Observatoire de Dax

An evening to discover astronomy and stargaze with the Dax Observatory!

L’événement PARCC soirée Astronomie, avec l’Observatoire de Dax Labenne a été mis à jour le 2026-07-16 par OTI LAS

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