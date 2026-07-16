PARCC soirée Astronomie, avec l’Observatoire de Dax Parking place Darmanté Labenne

Informations pratiques

Labenne

PARCC soirée Astronomie, avec l’Observatoire de Dax

Parking place Darmanté PARCC, centre d’art Labenne Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 20:00:00

fin : 2026-08-20 23:59:00

Date(s) :

2026-08-20

Une soirée pour découvrir l’astronomie et observer les étoiles avec l’Observatoire de Dax !

Une soirée pour découvrir l’astronomie et observer les étoiles avec l’Observatoire de Dax !

Au programme

– 20h10 exposé en salle sur Les couleurs changeantes du Ciel , en lien avec l’exposition Variations de Lyse Fournier

– 20h30 exposé en salle sur le fonctionnement du Système Solaire ,

– 21h30 le fonctionnement du système Terre-Lune-Soleil,

– 22h15 à minuit en extérieur, observation du ciel, des planètes et des constellations, avec des télescopes ou visuellement.

Infos pratiques

Jeudi 20 août, 20h-minuit

>> Tout public

>> Gratuit

>> Sur inscription, places limitées .

Parking place Darmanté PARCC, centre d’art Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 70 00 20 parcc@cc-macs.org

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English : PARCC soirée Astronomie, avec l’Observatoire de Dax

An evening to discover astronomy and stargaze with the Dax Observatory!

L’événement PARCC soirée Astronomie, avec l’Observatoire de Dax Labenne a été mis à jour le 2026-07-16 par OTI LAS