Parcours archéologique à Boves, Mairie de Boves, Boves

Informations pratiques

Parcours archéologique à Boves Dimanche 20 septembre, 08h30 Mairie de Boves Somme

Places limitée à 25 personnes. Port de chaussures de randonnée obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T08:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Le dimanche 20 septembre, rendez-vous à 8h30 devant la mairie de Boves pour un parcours de 8km. Huit bornes richement illustrées ponctuent le parcours. Cet équipement culturel à vocation patrimoniale concourt à la valorisation de la recherche archéologique remarquable que connaît ce territoire de la métropole avec comme site pilote le programme archéologique du château médiéval de Boves. Ce parcours, mené par l’archéologue Richard Jonvel, retrace les 7000 ans d’histoire d’occupations humaines du territoire de Boves, du Mésolithique final (7800- 6100 av. J.-C.) au château fort des seigneurs de Boves (IXe-XVIe siècle).

Mairie de Boves Rue Victor Hugo, 80440 Boves Boves 80440 Somme Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « Mariepierre.pioli@ville-boves.fr »}]

Le dimanche 20 septembre, rendez-vous à 8h30 devant la mairie de Boves pour un parcours de 8km. Huit bornes richement illustrées ponctuent le parcours. Cet équipement culturel à vocation patrimoniale…

© G. Fraser