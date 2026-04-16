Perche en Nocé

Parcours Art et Patrimoine en Perche 07 sur le territoire Coeur du Perche

Nocé Perche en Nocé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-01

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-05-01

La septième édition du Parcours Art et Patrimoine en Perche croise un thème fédérateur, Légendes, proposé par la directrice artistique du festival Christine Ollier, avec 3 axes secondaires qui prennent en compte les choix artistiques des lieux partenaires, l’intégration de nouvelles alliances pour soutenir les émergences notamment à travers des résidences sur le territoire, et la découverte d’artistes en région.

3 sites sur le territoire Coeur du Perche accueille des artistes

– Manoir de Lormarin Nocé Dana Cojbuc (photographies dessins)

– Le Jardin d’Amanda Méhéry, Nocé Marina Le Gall (sculptures céramiques)

– Château de Maison-Maugis Laurent Gapaillard (dessins et gravures).

Ouverture de tous les sites, tous les week-ends et jours fériés de 14h30 à 18h30.

Tarifs par site 4€ ou Pass Parcours 15€ pour les 16 sites valable jusqu’au 14 juin, gratuit pour les moins de 18 ans.

Entrée gratuite pour tous sur tous les sites du vendredi 1er au dimanche 3 mai de 14h30 à 18h30. .

Nocé Perche en Nocé 61340 Orne Normandie

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English : Parcours Art et Patrimoine en Perche 07 sur le territoire Coeur du Perche

L’événement Parcours Art et Patrimoine en Perche 07 sur le territoire Coeur du Perche Perche en Nocé a été mis à jour le 2026-04-13 par OT CdC Coeur du Perche