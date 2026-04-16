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Parcours Art et Patrimoine en Perche 07 sur le territoire Coeur du Perche Perche en Nocé

Parcours Art et Patrimoine en Perche 07 sur le territoire Coeur du Perche Perche en Nocé vendredi 1 mai 2026.

Adresse : Nocé

Ville : 61340 Perche en Nocé

Département : Orne

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Tarif :

Perche en Nocé

Parcours Art et Patrimoine en Perche 07 sur le territoire Coeur du Perche

Nocé Perche en Nocé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-01
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-05-01

La septième édition du Parcours Art et Patrimoine en Perche croise un thème fédérateur, Légendes, proposé par la directrice artistique du festival Christine Ollier, avec 3 axes secondaires qui prennent en compte les choix artistiques des lieux partenaires, l’intégration de nouvelles alliances pour soutenir les émergences notamment à travers des résidences sur le territoire, et la découverte d’artistes en région.

3 sites sur le territoire Coeur du Perche accueille des artistes

– Manoir de Lormarin Nocé Dana Cojbuc (photographies dessins)
– Le Jardin d’Amanda Méhéry, Nocé Marina Le Gall (sculptures céramiques)
– Château de Maison-Maugis Laurent Gapaillard (dessins et gravures).

Ouverture de tous les sites, tous les week-ends et jours fériés de 14h30 à 18h30.

Tarifs par site 4€ ou Pass Parcours 15€ pour les 16 sites valable jusqu’au 14 juin, gratuit pour les moins de 18 ans.
Entrée gratuite pour tous sur tous les sites du vendredi 1er au dimanche 3 mai de 14h30 à 18h30.   .

Nocé Perche en Nocé 61340 Orne Normandie  

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English : Parcours Art et Patrimoine en Perche 07 sur le territoire Coeur du Perche

L’événement Parcours Art et Patrimoine en Perche 07 sur le territoire Coeur du Perche Perche en Nocé a été mis à jour le 2026-04-13 par OT CdC Coeur du Perche

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