Soirée ciné-débat au Moulin Blanchard Nocé Perche en Nocé

Perche en Nocé

Soirée ciné-débat au Moulin Blanchard

Nocé 1 Chemin du Moulin Perche en Nocé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 20:30:00

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-14

Cultivons les solutions .

Depuis plus de 200 ans, les peuples des Outremer s’entraident à labourer les terres de leurs ancêtres. Au rythme des tambours, ils et elles s’organisent en communauté avec pour seul but d’atteindre la subsistance alimentaire. Une tradition solidaire du travail de la terre pas si loin de la notion d’économie sociale et solidaire d’aujourd’hui. Une soirée proposée par l’association en Terre indigène dans le cadre du projet De la mère à la terre présenté à Belém (Brésil) en 2025 à la COP 30 sur le climat.

Pratique au Moulin Blanchard 1, chemin du Moulin à Nocé. Participation libre. .

Nocé 1 Chemin du Moulin Perche en Nocé 61340 Orne Normandie

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English : Soirée ciné-débat au Moulin Blanchard

L’événement Soirée ciné-débat au Moulin Blanchard Perche en Nocé a été mis à jour le 2026-04-16 par OT CdC Coeur du Perche