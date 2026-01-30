Randonnée pédestre Préaux du Perche Perche en Nocé

Randonnée pédestre

Préaux du Perche Place de l’église Perche en Nocé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 09:00:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Accompagnée par un animateur de l’association Les Sentiers du Perche . Ouverte à tous les publics.

Boucle de 12 km, départ place de l’église. .

Préaux du Perche Place de l’église Perche en Nocé 61340 Orne Normandie

