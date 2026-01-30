Randonnée pédestre Préaux du Perche Perche en Nocé
Randonnée pédestre Préaux du Perche Perche en Nocé dimanche 31 mai 2026.
Randonnée pédestre
Préaux du Perche Place de l’église Perche en Nocé Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 09:00:00
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Accompagnée par un animateur de l’association Les Sentiers du Perche . Ouverte à tous les publics.
Boucle de 12 km, départ place de l’église. .
Préaux du Perche Place de l’église Perche en Nocé 61340 Orne Normandie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Randonnée pédestre
L’événement Randonnée pédestre Perche en Nocé a été mis à jour le 2026-01-30 par OT CdC Coeur du Perche