Exposition photos Lumière sur l’art en mains et illuminations de l’église Saint-Pierre de Courcerault et de son lavoir.

Courcerault Cour-Maugis sur Huisne Perche en Nocé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-05-30 23:00:00

Date(s) :

2026-05-30 2026-05-31

L’association Vie et patrimoine à Courcerault vous propose une très belle exposition photos noir et blanc de Jean-Pierre Blondin, en présence de l’artiste, présentée à la fois dans sa superbe église d’origine romane, et autour de son lavoir, que vous pourrez découvrir au cours d’un cheminement éclairé à la bougie.

A travers son regard sensible et profondément humain, le photographe Jean-Pierre Blondin, basé à Dreux, capture la beauté des gestes qui façonnent la matière.

Ses photographies, réalisées en noir et blanc, révèlent la poésie des mains au travail celles des artisans, des artistes et des créateurs qui perpétuent des savoir-faire précieux.

Chaque image devient un témoignage silencieux du dialogue entre l’humain, la matière et le geste créateur.

Dans l’atelier, la lumière naturelle révèle la précision des mouvements, la force des mains, et la mémoire du métier.

Ces instants authentiques deviennent des œuvres où la simplicité du geste, parfois séculaire, se transforme en émotion visuelle. .

Courcerault Cour-Maugis sur Huisne Perche en Nocé 61340 Orne Normandie +33 6 22 85 05 61 assopatrimoinecourcerault@gmail.com

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English : Exposition photos Lumière sur l’art en mains et illuminations de l’église Saint-Pierre de Courcerault et de son lavoir.

L’événement Exposition photos Lumière sur l’art en mains et illuminations de l’église Saint-Pierre de Courcerault et de son lavoir. Perche en Nocé a été mis à jour le 2026-03-12 par Conseil départemental de l’Orne