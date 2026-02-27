Concert Sonates du Rosaire par l’Escadron volant de la Reine à l’occasion de Pierres en Lumières Maison du Parc Perche en Nocé

Perche en Nocé

Concert Sonates du Rosaire par l’Escadron volant de la Reine à l’occasion de Pierres en Lumières

Maison du Parc Courboyer Perche en Nocé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 18:00:00

fin : 2026-05-29 19:30:00

Date(s) :

2026-05-29

Sonates du Mystère pour violon et basse continue d’Henrich Ignaz Franz Biber.

Un voyage spirituel et musical autour des envoutantes Sonates du Rosaire de Heinrich Biber. Œuvre mystique et virtuose du XVIIe siècle, chaque sonate évoque un épisode de la vie du Christ et de la Vierge, mêlant ferveur baroque, expressivité profonde et audaces techniques.

Josèphe Cottet au violon

Etienne Floutier à la viole de gambe

Clément Geoffroy au clavecin

Sur réservation au 02 33 25 70 10 .

Maison du Parc Courboyer Perche en Nocé 61340 Orne Normandie +33 2 33 25 70 10

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English : Concert Sonates du Rosaire par l’Escadron volant de la Reine à l’occasion de Pierres en Lumières

L’événement Concert Sonates du Rosaire par l’Escadron volant de la Reine à l’occasion de Pierres en Lumières Perche en Nocé a été mis à jour le 2026-02-27 par PNRP