Festival Moulin Blanchard Hors les murs Moulin Blanchard Perche en Nocé

Perche en Nocé

Festival Moulin Blanchard Hors les murs

Moulin Blanchard 1 Chemin du Moulin Perche en Nocé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-30

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-05-30

2ème édition du parcours nouvelle formule qui se déploie dans différents lieux du Coeur du Perche, notamment au Moulin Blanchard à Nocé.

Pratique expositions visibles les samedi, dimanche et jours fériés de 14h à 19h. .

Moulin Blanchard 1 Chemin du Moulin Perche en Nocé 61340 Orne Normandie

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English : Festival Moulin Blanchard Hors les murs

L’événement Festival Moulin Blanchard Hors les murs Perche en Nocé a été mis à jour le 2026-04-07 par OT CdC Coeur du Perche