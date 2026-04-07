Festival Moulin Blanchard Hors les murs Moulin Blanchard Perche en Nocé
Festival Moulin Blanchard Hors les murs Moulin Blanchard Perche en Nocé samedi 30 mai 2026.
Perche en Nocé
Festival Moulin Blanchard Hors les murs
Moulin Blanchard 1 Chemin du Moulin Perche en Nocé Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-30
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-05-30
2ème édition du parcours nouvelle formule qui se déploie dans différents lieux du Coeur du Perche, notamment au Moulin Blanchard à Nocé.
Pratique expositions visibles les samedi, dimanche et jours fériés de 14h à 19h. .
Moulin Blanchard 1 Chemin du Moulin Perche en Nocé 61340 Orne Normandie
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English : Festival Moulin Blanchard Hors les murs
L’événement Festival Moulin Blanchard Hors les murs Perche en Nocé a été mis à jour le 2026-04-07 par OT CdC Coeur du Perche
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