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Festival Moulin Blanchard Hors les murs Moulin Blanchard Perche en Nocé

Festival Moulin Blanchard Hors les murs Moulin Blanchard Perche en Nocé samedi 30 mai 2026.

Lieu : Moulin Blanchard

Adresse : 1 Chemin du Moulin

Ville : 61340 Perche en Nocé

Département : Orne

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : dimanche 19 juillet 2026

Tarif :

Perche en Nocé

Festival Moulin Blanchard Hors les murs

Moulin Blanchard 1 Chemin du Moulin Perche en Nocé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-30
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-05-30

2ème édition du parcours nouvelle formule qui se déploie dans différents lieux du Coeur du Perche, notamment au Moulin Blanchard à Nocé.

Pratique expositions visibles les samedi, dimanche et jours fériés de 14h à 19h.   .

Moulin Blanchard 1 Chemin du Moulin Perche en Nocé 61340 Orne Normandie  

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English : Festival Moulin Blanchard Hors les murs

L’événement Festival Moulin Blanchard Hors les murs Perche en Nocé a été mis à jour le 2026-04-07 par OT CdC Coeur du Perche

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