Ce jeu de rôle vous projette dans le futur jusqu’en 2050 par vos choix individuels et collectifs, vous construisez progressivement votre transition énergétique vers une France neutre en carbone, afin de préserver le climat.

Découvrez de manière ludique et participative toutes les actions possibles et leur impact concret, grâce à une simulation qui s’appuie sur des données scientifiques issues d’organismes reconnus (ADEME, GIEC, Insee, NégaWatt, The Shift Project,…). A vous de jouer !

Participation libre sous forme de don à l’association 2 tonnes https://www.helloasso.com/associations/2tonnes-association

Inscription obligatoire au minimum 48h à l’avance contact.2tonnes@free.fr

https://www.2tonnes.org/cultivons-notre-avenir .

