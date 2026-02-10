Initiation au fauchage à la faux Maison du Parc Perche en Nocé

Initiation au fauchage à la faux

Maison du Parc Courboyer Perche en Nocé Orne

Préserver la biodiversité Et si on oubliait un peu la tondeuse !!

Venez-vous initier à l’usage de la faux pour l’utiliser ensuite dans votre jardin.

Découverte du matériel, réglages, geste du faucheur, affûtage et battage des lames, maniement de la faux sont au programme de cet atelier, encadré par Simon Bridonneau (fondateur de la Maison des semences paysannes, Triticum)

Réservation jusqu’à 12h30 la veille au 02 33 25 70 10.

10€/participant. .

Maison du Parc Courboyer Perche en Nocé 61340 Orne Normandie +33 2 33 25 70 10

