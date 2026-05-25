Soirée contes au Moulin Blanchard Moulin Blanchard Perche en Nocé
Soirée contes au Moulin Blanchard Moulin Blanchard Perche en Nocé vendredi 12 juin 2026.
Perche en Nocé
Soirée contes au Moulin Blanchard
Moulin Blanchard 1 Chemin du Moulin Perche en Nocé Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 20:30:00
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Soirée contes dans le cadre de la 2ème édition du Festival Moulin Blanchard Hors les Murs dont le thème est la pomme.
Abbi Patrix, conteur, et Linda Edsjö, musicienne, nous invitent à un voyage au pays des pommes. Des pommes d’Idun à la pomme du Perche, de la mythologie nordique aux contes populaires normands, la pomme est partout. Peut-être le fruit le plus ancien de l’humanité, elle nourrit nos imaginaires et ne cesse de nous surprendre par ses variétés, ses goûts et ses histoires.
Pratique au Moulin Blanchard. .
Moulin Blanchard 1 Chemin du Moulin Perche en Nocé 61340 Orne Normandie
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English : Soirée contes au Moulin Blanchard
L’événement Soirée contes au Moulin Blanchard Perche en Nocé a été mis à jour le 2026-05-25 par OT CdC Coeur du Perche
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