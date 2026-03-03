Concert Sonates du Rosaire par l’Escadron volant de la Reine au manoir de Courboyer Manoir de Courboyer Perche en Nocé
Manoir de Courboyer Maison du Parc du Perche Perche en Nocé Orne
Tarif : – –
Début : 2026-05-29 18:00:00
fin : 2026-05-29 19:30:00
2026-05-29
Un voyage spirituel et musical autour des envoutantes Sonates du Rosaire de Heinrich Biber. Œuvre mystique et virtuose du XVIIe siècle, chaque sonate évoque un épisode de la vie du Christ et de la Vierge, mêlant ferveur baroque, expressivité profonde et audaces techniques.
Sonates du Mystère pour violon et basse continue d’Henrich Ignaz Franz Biber.
Josèphe Cottet au violon
Etienne Floutier à la viole de gambe
Clément Geoffroy au clavecin .
Manoir de Courboyer Maison du Parc du Perche Perche en Nocé 61340 Orne Normandie +33 2 33 25 70 10 info.tourisme@parc-naturel-perche.fr
