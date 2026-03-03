Concert Sonates du Rosaire par l’Escadron volant de la Reine au manoir de Courboyer Manoir de Courboyer Perche en Nocé

Concert Sonates du Rosaire par l’Escadron volant de la Reine au manoir de Courboyer

Manoir de Courboyer Maison du Parc du Perche Perche en Nocé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 18:00:00

fin : 2026-05-29 19:30:00

Date(s) :

2026-05-29

Un voyage spirituel et musical autour des envoutantes Sonates du Rosaire de Heinrich Biber. Œuvre mystique et virtuose du XVIIe siècle, chaque sonate évoque un épisode de la vie du Christ et de la Vierge, mêlant ferveur baroque, expressivité profonde et audaces techniques.

Sonates du Mystère pour violon et basse continue d’Henrich Ignaz Franz Biber.

Josèphe Cottet au violon

Etienne Floutier à la viole de gambe

Clément Geoffroy au clavecin .

Manoir de Courboyer Maison du Parc du Perche Perche en Nocé 61340 Orne Normandie +33 2 33 25 70 10 info.tourisme@parc-naturel-perche.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Sonates du Rosaire par l’Escadron volant de la Reine au manoir de Courboyer

L’événement Concert Sonates du Rosaire par l’Escadron volant de la Reine au manoir de Courboyer Perche en Nocé a été mis à jour le 2026-03-03 par Conseil départemental de l’Orne