Rendez-vous aux jardins Jardins de la Jouvinière Nocé Perche en Nocé
Rendez-vous aux jardins Jardins de la Jouvinière Nocé Perche en Nocé vendredi 5 juin 2026.
Perche en Nocé
Rendez-vous aux jardins Jardins de la Jouvinière
Nocé 41 Rue du Général Jouvin Perche en Nocé Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-06-05
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-05
Historienne et romancière, Patricia Bouchenot-Déchin vous guide à travers 12 jardins, créés sur près de 2 ha, autour d’une maison de famille, au cœur du village de Nocé. Un millier de végétaux drôles, simples ou rares, parmi lesquels un buis de plus de 300 ans classé Arbre remarquable de France, racontent une histoire et invitent à un cheminement.
Pratique Visites guidées à 10h30 vendredi 5 et samedi 6 juin & à 16h vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 juin.
Durée 2 heures. Sur inscription. .
Nocé 41 Rue du Général Jouvin Perche en Nocé 61340 Orne Normandie contact@jardinsdelajouviniere.com
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English : Rendez-vous aux jardins Jardins de la Jouvinière
L’événement Rendez-vous aux jardins Jardins de la Jouvinière Perche en Nocé a été mis à jour le 2026-05-19 par OT CdC Coeur du Perche
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