Lecture-spectacle au Moulin Blanchard Nocé Perche en Nocé
Lecture-spectacle au Moulin Blanchard Nocé Perche en Nocé samedi 23 mai 2026.
Perche en Nocé
Lecture-spectacle au Moulin Blanchard
Nocé 1 Chemin du Moulin Perche en Nocé Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 20:30:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Badjens Lecture-performance du roman de Delphine Minoui (éd. Seuil, 2024).
Shiraz, octobre 2022, à 16 ans, une adolescente iranienne grimpe sur une benne à ordures. Dans sa main, son foulard. Dans son regard, le feu de la révolte. Alors qu’elle s’apprête à le brûler, en plein coeur du soulèvement Femme, Vie, Liberté, sa vie défile en flashback face aux flash-balls des miliciens. Ce spectacle rend hommage à toutes les femmes qui ont payé cher leur combat pour la liberté. Un sujet d’un brûlante actualité. Avec Alice Rahimi et Hura Mirshekari.
Pratique au Moulin Blanchard 1, chemin du Moulin à Nocé. .
Nocé 1 Chemin du Moulin Perche en Nocé 61340 Orne Normandie
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English : Lecture-spectacle au Moulin Blanchard
L’événement Lecture-spectacle au Moulin Blanchard Perche en Nocé a été mis à jour le 2026-04-16 par OT CdC Coeur du Perche
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