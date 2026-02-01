Atelier Contribuez à la recherche sur le changement climatique ! Observer les arbres au rythme des saisons Maison du Parc Perche en Nocé

Atelier Contribuez à la recherche sur le changement climatique ! Observer les arbres au rythme des saisons

En observant une sélection d’arbres au rythme des saisons, vous apporterez des informations précieuses pour la recherche scientifique.

Ce programme de science participative est piloté par l’Observatoire des saisons, par Evelyne Moinet.

Pas besoin d’être un spécialiste des arbres pour participer.

Au cours des différents rendez-vous, vous serez guidé pas à pas pour le suivi d’une dizaine d’arbres sur place à la Maison du Parc

Cette démarche vous permettra ensuite, si vous le souhaitez, d’observer les arbres de votre jardin et de compléter aisément le protocole de suivi sur le site internet de l’Observatoire des Saisons.

Déroulement un temps en extérieur et un temps en salle (avec accès ordinateur et internet).

On peut suivre un seul ou les deux ateliers, chaque atelier est autonome.

Les enfants sont les bienvenus à partir de 7 ans.

Enfant 7 ans min accompagné d’un adulte

Réservation jusqu’à midi la veille .

Maison du Parc Courboyer Perche en Nocé 61340 Orne Normandie +33 2 33 25 70 10

