Journées mondiales de la Topiaire aux Jardins de la Jouvinière (Perche en Noçé) les 8 – 9 et 10 mai Jardins de la Jouvinière – 41 rue du Général Jouvin 61340 Perche-en-Nocé Perche en Nocé 8 – 10 mai Réservation recommandée Tarif : 10€ – gratuit – de 12 ans

Première ouverture au public : 12 jardins dans un jardin !

Patricia Bouchenot-Déchin, Historienne et romancière, vous guide dans douze jardins qu’elle a composés à partir d’une page blanche, ou presque, depuis 20 ans.

Un millier de variétés végétaux différents, curieux, simples, rares, voire très rares parmi lesquels un buis de plus de 300 ans classé Arbre Remarquable de France en 2025 et une collection de buis issus de celle d’EBTS (Association Buis & Topiaires International) – ville du Touquet – labellisée au CCVS, forment la trame et l’écriture végétale des quatre saisons de ces douze jardins.

Les histoires s’enroulent entre les récits de l’écrivaine jardinière, les noms des jardins, ceux des arbres et des plantes pour nous emporter, au-delà de ce jardin familial, dans un songe où rien n’est figé, tout est en suspens et les clins d’œil à l’histoire, la littérature et au cinéma nous invitent au dépaysement, à l’étonnement, à la joie, au doute et à l’apaisement.

Visites commentées à 10h30 et à 16h00. Durée : 2 h.

Réservation sur : www.jardinsdelajouvinere.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-08T10:30:00.000+02:00

Fin : 2026-05-10T18:00:00.000+02:00

1

http://www.jardinsdelajouviniere.com

Jardins de la Jouvinière – 41 rue du Général Jouvin 61340 Perche-en-Nocé 41 rue du Général Jouvin 61340 Perche-en-Nocé Nocé Perche en Nocé 61340 Orne



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

