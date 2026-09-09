PARCOURS AUDIOGUIDÉ WIVISITES, Loriol-du-comtat, Loriol-du-Comtat

Informations pratiques

PARCOURS AUDIOGUIDÉ WIVISITES 19 et 20 septembre Loriol-du-comtat Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

PARCOURS AUDIOGUIDÉ WIVISITES

En autonomie | Départ mairie

En téléchargeant l’application Wivisites sur votre smartphone, partez à la découverte de Loriol-du-Comtat comme si vous aviez toujours fait partie du village. Par la mémoire des anciens du village eux-même, enregistrés pour l’occasion, découvrez un village riche en couleur et en anecdotes.

→ Tout public. Gratuit. Sans réservation. Parcours wivistites.com

Loriol-du-comtat 84870 Loriol-du-Comtat Loriol-du-Comtat 84870 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

PARCOURS AUDIOGUIDÉ WIVISITES

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