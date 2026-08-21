Parcours Baludik : À la découverte de la Nécropole Nationale de Chestres à Vouziers, Nécropole nationale de Chestres, Marvaux-Vieux

Informations pratiques

Parcours Baludik : À la découverte de la Nécropole Nationale de Chestres à Vouziers 18 – 20 septembre Nécropole nationale de Chestres Ardennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T00:00:00+02:00 – 2026-09-18T23:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T00:00:00+02:00 – 2026-09-20T23:30:00+02:00

L’Office National des Combattants et des Victimes de Guerre (ONaCVG) vous propose de découvrir la Nécropole Nationale de Chestres à Vouziers.

Laissez-vous guider par les indices et résolvez les énigmes pour explorer ce lieu qui raconte l’histoire de la Première Guerre mondiale !

Pour débuter et accéder au parcours, rendez-vous à l’entrée de la nécropole, puis, téléchargez gratuitement l’application mobile Baludik.

Nécropole nationale de Chestres D946, 08400 Vouziers Marvaux-Vieux 08400 Vouziers Ardennes Grand Est https://baludik.fr/parcours/4376-a-la-decouverte-de-la-necropole-nationale-de-chestres-a-vouziers/

L’Office National des Combattants et des Victimes de Guerre (ONaCVG) vous propose de découvrir la Nécropole Nationale de Chestres à Vouziers.

©ONaCVG