Parcours Baludik : Randonnée ludique au Pas de l’Aiguille !, Stèle des Fourchaux, Chichilianne

Informations pratiques

Parcours Baludik : Randonnée ludique au Pas de l’Aiguille ! 18 – 20 septembre Stèle des Fourchaux Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T00:00:00+02:00 – 2026-09-18T23:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T00:00:00+02:00 – 2026-09-20T23:30:00+02:00

L’Office National des Combattants et des Victimes de Guerre (ONaCVG) un accompagnement ludique à la montée du Pas de l’Aiguille afin de découvrir l’histoire de la nécropole située en haut du parcours.

Clara et Constantin sont en vacances dans le Vercors. Ils souhaitent découvrir cette belle région où ils ont des attaches familiales. Aussi, le Pas de l’Aiguille les intrigue, et ils souhaitent découvrir les mystères de ce lieu.

Laissez-vous guider par les indices et résolvez les énigmes pour explorer ce lieu !

Cet accompagnement est destiné en priorité aux jeunes à partir de 15 ans car la montée et la descente présentent quelques difficultés techniques. Si vous le souhaitez, de nombreux ouvrages vous permettront ensuite de compléter ce jeu de piste.

L’animation est prévue pour l’accompagnement de la montée, des plaques racontant plus en détail cet épisode historique sont placées près des deux stèles.

Pour débuter le parcours, rendez-vous devant la stèle des Fourchaux.

Pour accéder au parcours, téléchargez gratuitement l’application mobile Baludik.

Stèle des Fourchaux Les Fourchaux Chichilianne 38930 Isère Auvergne-Rhône-Alpes https://baludik.fr/parcours/4375-randonnee-ludique-au-pas-de-laiguille/

L’Office National des Combattants et des Victimes de Guerre (ONaCVG) un accompagnement ludique à la montée du Pas de l’Aiguille afin de découvrir l’histoire de la nécropole située en haut du Clara …

©ONaCVG