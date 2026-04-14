Parcours botanique Doulaincourt-Saucourt, Jardin des cinq sens, Doulaincourt-Saucourt

Parcours botanique Doulaincourt-Saucourt 6 et 7 juin Jardin des cinq sens Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Laissez-vous séduire par une balade nature au cœur de Doulaincourt-Saucourt !

Au départ du parking de l’église (1, place Charles De Gaulle), le parcours botanique du village vous invite à découvrir plusieurs sites aménagés et accessibles à tous. Chaque étape vous plonge dans un univers végétal différent, mettant en valeur les plantes et leurs particularités, en lien avec le thème de chaque jardin.

Pour accompagner votre visite, un fascicule descriptif est mis à votre disposition. Il vous propose une présentation simple du parcours et vous guide tout au long de votre promenade. Sur place, des panneaux explicatifs et des QR codes vous permettent d’aller plus loin en accédant à des contenus détaillés sur les espèces végétales rencontrées.

Seul, en famille ou entre amis, venez profiter d’un moment de découverte, de détente et de curiosité au fil des jardins de Doulaincourt-Saucourt. Une belle occasion de (re)découvrir la richesse de notre patrimoine naturel local !

Entrée libre – parcours en accès permanent.

Jardin des cinq sens 9 rue de la gendarmerie 52270 Doulaincourt Doulaincourt-Saucourt 52270 Doulaincourt Haute-Marne Grand Est 03 25 94 61 88 https://doulaincourt-saucourt.fr Le Jardin des Cinq Sens : Une Ode à la Nature et aux Émotions

«Le vrai voyage, ce n’est pas de chercher des nouveaux paysages, mais d’avoir un nouveau regard» Marcel Proust.

Installé au cœur du nouvel éco-lotissement de la Combe Verte, le « Jardin des Cinq Sens » invite à la contemplation et à la redécouverte de nos perceptions sensorielles. Conçu comme un sanctuaire végétal, il propose une immersion où couleurs, parfums, textures, sons et saveurs s’entrelacent pour offrir une expérience inoubliable.

Chaque recoin de ce jardin est pensé pour éveiller les sens et susciter des émotions profondes. Inspiré par les traditions et les découvertes botaniques, il raconte l’histoire de la nature et de notre lien intime avec elle. Accès en voiture parking à proximité

Laissez-vous séduire par une balade nature au cœur de Doulaincourt-Saucourt !

©mairie de Doulaincourt-Saucourt