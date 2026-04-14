Parcours botanique pour le public scolaire, Jardin des cinq sens, Doulaincourt-Saucourt

Parcours botanique pour le public scolaire Vendredi 5 juin, 09h30 Jardin des cinq sens Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:30:00+02:00 – 2026-06-05T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T09:30:00+02:00 – 2026-06-05T16:00:00+02:00

Découverte scolaire avec des ateliers pédagogiques sur le thème de la vue.

Jardin des cinq sens 9 rue de la gendarmerie 52270 Doulaincourt Doulaincourt-Saucourt 52270 Doulaincourt Haute-Marne Grand Est 03 25 94 61 88 https://doulaincourt-saucourt.fr Le Jardin des Cinq Sens : Une Ode à la Nature et aux Émotions

«Le vrai voyage, ce n’est pas de chercher des nouveaux paysages, mais d’avoir un nouveau regard» Marcel Proust.

Installé au cœur du nouvel éco-lotissement de la Combe Verte, le « Jardin des Cinq Sens » invite à la contemplation et à la redécouverte de nos perceptions sensorielles. Conçu comme un sanctuaire végétal, il propose une immersion où couleurs, parfums, textures, sons et saveurs s’entrelacent pour offrir une expérience inoubliable.

Chaque recoin de ce jardin est pensé pour éveiller les sens et susciter des émotions profondes. Inspiré par les traditions et les découvertes botaniques, il raconte l’histoire de la nature et de notre lien intime avec elle. Accès en voiture parking à proximité

Découverte scolaire avec des ateliers pédagogiques sur le thème de la vue.

©mairie Doulaincourt-Saucourt