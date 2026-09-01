Parcours botanique Pleubian
vendredi 11 septembre 2026 · Pleubian
Informations pratiques
Pleubian
Parcours botanique
Maison du Sillon Pleubian Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 14:00:00
fin : 2026-09-11 16:00:00
Date(s) :
2026-09-11
Ce parcours révèlera les richesses floristique du marais maritime de la petite grève situé sur la Réserve naturelle du Sillon de Talbert, où les plantes des vases salées s’épanouissent à cette période de l’année. .
Maison du Sillon Pleubian 22610 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 16 54 67
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English :
L’événement Parcours botanique Pleubian a été mis à jour le 2026-04-01 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose