Informations pratiques

Pleubian

Parcours botanique

Maison du Sillon Pleubian Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 14:00:00

fin : 2026-09-11 16:00:00

Date(s) :

2026-09-11

Ce parcours révèlera les richesses floristique du marais maritime de la petite grève situé sur la Réserve naturelle du Sillon de Talbert, où les plantes des vases salées s’épanouissent à cette période de l’année. .

Maison du Sillon Pleubian 22610 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 16 54 67

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English :

L’événement Parcours botanique Pleubian a été mis à jour le 2026-04-01 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose