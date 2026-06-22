Parcours cistercien du nord de La Saône-et-Loire située contre la mairie Saint-Gervais-sur-Couches

Saint-Gervais-sur-Couches

Parcours cistercien du nord de La Saône-et-Loire

située contre la mairie Salle des fêtes Saint-Gervais-sur-Couches Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 15:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Toutes, même les plus modestes, sont construites sur le plan bernardin avec un chevet plat. Les chapelles, aussi à fond plat, se trouvent dans les bras du transept. Ce sont des monuments simples, sans fioritures, à petites fenêtres et murs plats. L’une des grandes valeurs reste la muralité et on note un refus des grandes modes. Pour cette génération d’églises construites à partir de 1200, ce sont les mêmes architectes que les grandes abbatiales qui les ont construites. Il y a une dénivellation entre le chœur et la nef. Les fenêtres sont petites et appareillées comme au XIIe siècle avec une pierre arrondie en unique linteau. Le goût de la muralité perdure, les chapiteaux sont très simples et renvoient vers 1200 etc… disait ainsi Eliane Vergnolle, en décrivant l’impact gothique cistercien sur les églises paroissiales du XIIIe siècle en Franche-Comté,

Martine PETRINI-POLI vous parlera des cisterciens et de ces églises de la Saône-et-Loire, églises rurales d’architecture d’influence cistercienne, qui sont souvent des églises de l’ancien archidiaconé de Beaune dont faisait partie Saint-Gervais-sur-Couches ; Saint-Loup-de-la-Salle, Chaudenay, Demigny, Fontaines, ou des églises de l’ancien diocèse de Chalon sur Saône (abbayes de La Ferté et de Maizières). .

située contre la mairie Salle des fêtes Saint-Gervais-sur-Couches 71490 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 45 83 26 80 amisstgervais@gmail.com

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English : Parcours cistercien du nord de La Saône-et-Loire

L’événement Parcours cistercien du nord de La Saône-et-Loire Saint-Gervais-sur-Couches a été mis à jour le 2026-06-22 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II