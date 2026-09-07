Parcours commenté d’un fort villageois, Fort villageois de Meilhaud, Meilhaud

Informations pratiques

Parcours commenté d’un fort villageois 15 et 16 octobre Fort villageois de Meilhaud Puy-de-Dôme

Limité à 28 personnes – Sur Inscription à l’adresse mail du CAUE : contact@caue63.com Merci de renseigner le niveau de la classe et les coordonnées de l’enseignant référent

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-15T09:00:00+02:00 – 2026-10-15T11:00:00+02:00

Fin : 2026-10-16T14:00:00+02:00 – 2026-10-16T16:00:00+02:00

Le CAUE du Puy de Dôme propose de faire découvrir le fort villageois de Meilhaud aux élèves d’écoles élémentaires. La visite se déroulera toute la matinée du 18 Octobre commentée par un architecte du CAUE. Un livret illustré et ludique d’une quinzaine de pages sera fourni à chaque élève afin de l’accompagner et de conserver la mémoire du site. La visite débutera par une randonnée entre l’école de Perrier et Meilhaud, l’occasion d’apprendre à lire le paysage et d’observer au loin les forts villageois de Chidrac et Pardines. Elle se poursuivra dans le bourg de Meilhaud jusque dans l’enceinte de l’ancien fort villageois afin de comprendre l’évolution du bourg.

Les objectifs pédagogiques sont :

– apprendre à s’orienter sur une carte ;

– lire le paysage lointain ;

– savoir se repérer dans un bourg ;

– apprendre à observer et développer sa curiosité,

– découvrir l’histoire des forts villageois d’Auvergne, leurs typologies et leur évolution ;

– développer ses connaissances en architecture (savoir-faire constructifs, matériaux, usages…).

Attention :

Prévoir un crayon de papier, un feutre rouge.

La visite se passe en extérieur. En cas de pluie, prévoir des vêtements adaptés.

Fort villageois de Meilhaud Place du Fort 63320 MEILHAUD Meilhaud 63320 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 73 42 21 20 http://www.caue63.com [{« type »: « phone », « value »: « 04 73 42 21 20 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@caue63.com »}]

Le CAUE du Puy de Dôme propose de faire découvrir le fort villageois de Meilhaud aux élèves d’écoles élémentaires. La visite se déroulera toute la matinée du 18 Octobre commentée par un architecte du…

CAUE du Puy-de-Dôme