Parcours d’adresse et Agilité à Sotteville Lès Rouen., Complexe Sportif Jacques Anquetil, Sotteville-lès-Rouen

Parcours d’adresse et Agilité à Sotteville Lès Rouen. Samedi 2 mai, 10h00 Complexe Sportif Jacques Anquetil Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-02T10:00:00+02:00 – 2026-05-02T12:00:00+02:00

Fin : 2026-05-02T10:00:00+02:00 – 2026-05-02T12:00:00+02:00

Samedi 2 Mai 2026 de 10h15 à 11h30 à coté du « Relais Vélo » dans le Complexe Sportif Jacques Anquetil situé Rue Léon Salva à Sotteville Lès Rouen : Initiation au pilotage cycliste avec jeux d’adresse et parcours cyclo-cross entièrement balisé ; ouvert aux adultes et enfants de tous âges sur tous types de vélos.

Complexe Sportif Jacques Anquetil 129 Rue Léon Salva 76300 Sotteville Lès Rouen Sotteville-lès-Rouen 76300 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « email », « value »: « ericboursy@yahoo.com »}]

Initiation d’adresse cycliste et cyclo-cross sur parcours balisé à coté du « Relais Vélo » dans Complexe sportif Jacques Anquetil.

Parcours d vélo.