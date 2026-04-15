Parcours dans le jardin d’Utopies, Musée national de la Marine – Ancienne école de médecine navale, Rochefort

Parcours dans le jardin d’Utopies 5 – 7 juin Musée national de la Marine – Ancienne école de médecine navale Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T13:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Parcours dans le jardin d’Utopies

Déambulez dans les allées du jardin d’Utopies et apprenez-en davantage sur son histoire et ses particularités grâce aux 11 stations d’information qui le jalonnent. Un livret facile à lire et à comprendre (FALC), sur demande à l’accueil de l’Ancienne école de médecine navale, peut accompagner la visite.

Musée national de la Marine – Ancienne école de médecine navale 25 Rue Amiral Meyer, 17300 Rochefort, France Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 0546995957 https://www.musee-marine.fr Depuis 2018, l’épicerie solidaire La Boussole met en œuvre et entretient le jardin qui borde l’Ancienne école de médecine navale. Les plantes aromatiques et médicinales qui y sont cultivées font écho au jardin botanique de Rochefort autrefois géré par l’école et à sa collection botanique.

Parcours dans le jardin d’Utopies

Musée national de la Marine © Brume Éditions