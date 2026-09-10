Parcours de 8 séances numériques seniors, Espace seniors Barberie, Nantes

Informations pratiques

Parcours de 8 séances numériques seniors 8 octobre – 3 décembre, certains jeudis Espace seniors Barberie Loire-Atlantique

5 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-08T09:30:00+02:00 – 2026-10-08T12:30:00+02:00

Fin : 2026-12-03T09:30:00+01:00 – 2026-12-03T12:30:00+01:00

Parcours de 8 ateliers numériques collectifs animés par l’association ANADOM. Chaque séances permettra d’ apprendre à utiliser les outils numériques et mieux comprendre les enjeux au quotidien. Les séances se dérouleront les jeudis 8, 15, 22 octobre 2026 puis les jeudis 5, 12,19, 26 novembre et en fin le jeudi 3 décembre, de 9h30 à 12h30

Espace seniors Barberie 111 rue Pierre Yvernogeau Nantes 44322 Breil – Barberie Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 07.65.18.23.81 »}]

Parcours de 8 ateliers numériques pour les seniors qui souhaitent apprendre à utiliser et mieux comprendre leurs propres outils numériques du quotidien numérique Ateliers