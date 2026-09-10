UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Nantes

PARCOURS DE LA FORME AVEC CENTRE HEBERTISTE NANTAIS, NANTES (44100), Nantes

samedi 3 octobre 2026 · NANTES (44100) · Nantes

PARCOURS DE LA FORME AVEC CENTRE HEBERTISTE NANTAIS, NANTES (44100), Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
NANTES (44100)
Adresse
20 RUE DES BOSQUETS NANTES (44100)
Ville
44100 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
A partir de 6 ans : Gratuit

PARCOURS DE LA FORME AVEC CENTRE HEBERTISTE NANTAIS Samedi 3 octobre, 14h00 NANTES (44100) Loire-Atlantique

A partir de 6 ans : Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00

parcours complet : marche, course, grimper, saut, lancer…

NANTES (44100) 20 RUE DES BOSQUETS NANTES (44100) Nantes 44100 Dervallières – Zola Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « g.romsee@orange.fr »}]
parcours complet : marche, course, grimper, saut, lancer…

À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)