PARCOURS DE LA FORME AVEC CENTRE HEBERTISTE NANTAIS, NANTES (44100), Nantes

Informations pratiques

PARCOURS DE LA FORME AVEC CENTRE HEBERTISTE NANTAIS Samedi 3 octobre, 14h00 NANTES (44100) Loire-Atlantique

A partir de 6 ans : Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00

parcours complet : marche, course, grimper, saut, lancer…

NANTES (44100) 20 RUE DES BOSQUETS NANTES (44100) Nantes 44100 Dervallières – Zola Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « g.romsee@orange.fr »}]

parcours complet : marche, course, grimper, saut, lancer…