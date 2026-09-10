AGENDA · Nantes
PARCOURS DE LA FORME AVEC CENTRE HEBERTISTE NANTAIS, NANTES (44100), Nantes
samedi 3 octobre 2026 · NANTES (44100) · Nantes
Informations pratiques
PARCOURS DE LA FORME AVEC CENTRE HEBERTISTE NANTAIS Samedi 3 octobre, 14h00 NANTES (44100) Loire-Atlantique
A partir de 6 ans : Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00
parcours complet : marche, course, grimper, saut, lancer…
NANTES (44100) 20 RUE DES BOSQUETS NANTES (44100) Nantes 44100 Dervallières – Zola Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « g.romsee@orange.fr »}]
parcours complet : marche, course, grimper, saut, lancer…
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