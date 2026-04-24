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Parcours de motricité Salle de l’atelier Bey

Parcours de motricité Salle de l’atelier Bey mardi 5 mai 2026.

Lieu : Salle de l'atelier

Adresse : 5 Rue de Mouthier

Ville : 71620 Bey

Département : Saône-et-Loire

Début : mardi 5 mai 2026

Fin : mardi 5 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Bey

Parcours de motricité

Salle de l’atelier 5 Rue de Mouthier Bey Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-05 09:00:00
fin : 2026-05-05 11:00:00

Date(s) :
2026-05-05

Activité sur inscription auprès de Sophie Menand au 06 25 98 13 34.   .

Salle de l’atelier 5 Rue de Mouthier Bey 71620 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 25 98 13 34 

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English : Parcours de motricité

L’événement Parcours de motricité Bey a été mis à jour le 2026-04-24 par VERDUN-SUR-LE-DOUBS │ OT Saône Doubs Bresse | Cat.III

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