Parcours de motricité Salle de l’atelier Bey

Bey

Parcours de motricité

Salle de l’atelier 5 Rue de Mouthier Bey Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-05 09:00:00

fin : 2026-05-05 11:00:00

Date(s) :

2026-05-05

Activité sur inscription auprès de Sophie Menand au 06 25 98 13 34. .

Salle de l’atelier 5 Rue de Mouthier Bey 71620 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 25 98 13 34

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English : Parcours de motricité

L’événement Parcours de motricité Bey a été mis à jour le 2026-04-24 par VERDUN-SUR-LE-DOUBS │ OT Saône Doubs Bresse | Cat.III