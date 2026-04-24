Parcours de motricité Salle de l’atelier Bey
Parcours de motricité Salle de l’atelier Bey mardi 5 mai 2026.
Bey
Parcours de motricité
Salle de l’atelier 5 Rue de Mouthier Bey Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-05 09:00:00
fin : 2026-05-05 11:00:00
Date(s) :
2026-05-05
Activité sur inscription auprès de Sophie Menand au 06 25 98 13 34. .
Salle de l’atelier 5 Rue de Mouthier Bey 71620 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 25 98 13 34
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Parcours de motricité
L’événement Parcours de motricité Bey a été mis à jour le 2026-04-24 par VERDUN-SUR-LE-DOUBS │ OT Saône Doubs Bresse | Cat.III