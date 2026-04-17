Rencontre d’auteurs locaux Bibliothèque Bey

Bey

Rencontre d’auteurs locaux

Bibliothèque 20 Route de Dôle Bey Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 10:00:00

fin : 2026-05-17 15:00:00

Date(s) :

2026-05-17

A l’occasion de la foire du printemps organisé par le Comité des fêtes, la bibliothèque de Bey organise une rencontre avec des auteurs locaux.

L’autrice Saône et Loirienne Emilie Jannin vous invite à découvrir son premier roman Quatre fois plus d’amour . Une belle occasion de la rencontrer et d’échanger autour de l’histoire touchante de Monsieur Paul, ancien facteur à vélo, dont le parcours se déroule au cœur du département… et peut-être de repartir avec un exemplaire dédicacé.

De nombreux exposants seront également présents lors de cette foire du printemps, pour le plaisir des yeux comme des papilles. .

Bibliothèque 20 Route de Dôle Bey 71620 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté emiliejannin.autrice@hotmail.com

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English :

L’événement Rencontre d’auteurs locaux Bey a été mis à jour le 2026-04-17 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne