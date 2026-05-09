Théâtre Le coffre s’est fait la malle Salle des fêtes Bey
Théâtre Le coffre s’est fait la malle Salle des fêtes Bey vendredi 5 juin 2026.
Bey
Théâtre Le coffre s’est fait la malle
Salle des fêtes Place de l’Église Bey Saône-et-Loire
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 20:30:00
fin : 2026-06-05 22:30:00
Date(s) :
2026-06-05 2026-06-07
Une nouvelle comédie pleine de rebondissements Le coffre s’est fait la malle signée Olivier Tourencheau. Dans une univers ou le boulons sautent aussi vite que les répliques fusent, les spectateurs sont plongés au cœur d’une aventure aussi mécanique que chaotique.
Entre quiproquos, situations improbables et personnages hauts en couleur, la pièce promet rires et surprises du début à la fin. Installée dans un décor original d’atelier, l’intrigue s’emballe autour d’un mystérieux coffre, Une mécanique comique bien huilée portée par des comédiens passionnés. Deux représentations sont prévues à la salle des fêtes de Bey Vendredi 5 juin à 20h30 et dimanche 7 juin à 15h30. Une buvette avec crêpes sera proposée sur place pour prolonger ce moment convivial. Réservations 06.83.58.34.10. .
Salle des fêtes Place de l’Église Bey 71620 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 58 34 10
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English : Théâtre Le coffre s’est fait la malle
L’événement Théâtre Le coffre s’est fait la malle Bey a été mis à jour le 2026-05-09 par VERDUN-SUR-LE-DOUBS │ OT Saône Doubs Bresse | Cat.III
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