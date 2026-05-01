Foire de printemps Rue de Mouthier Bey

Bey

Foire de printemps

Rue de Mouthier Halle de Ciel Bey Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 10:00:00

fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :

2026-05-17

Le Comité des fêtes de Bey organise sa 17ème foire de printemps au coeur du village. Nombreux créateurs et artisans locaux. Rencontre d’auteurs locaux. Rémouleur bourguignon….. .

Rue de Mouthier Halle de Ciel Bey 71620 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 62 86 61 05

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English : Foire de printemps

L’événement Foire de printemps Bey a été mis à jour le 2026-05-09 par VERDUN-SUR-LE-DOUBS │ OT Saône Doubs Bresse | Cat.III