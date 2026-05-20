Senantes

Parcours de portes ouvertes d’ateliers d’artistes en Picardie verte

Senantes Oise

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 11:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Première édition d’un parcours d’ateliers d’artistes, peintres, plasticiens, photographes, céramistes, réunissant 36 artistes, dans 18 ateliers sur 12 communes de Picardie verte

Première édition d’un parcours d’ateliers d’artistes, peintres, plasticiens, photographes, céramistes, réunissant 36 artistes, dans 18 ateliers sur 12 communes de Picardie verte .

Senantes 60650 Oise Hauts-de-France +33 3 44 82 64 47

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English :

First edition of an artists’ studio tour, featuring painters, visual artists, photographers and ceramists, bringing together 36 artists in 18 studios in 12 communes of Picardie verte

L’événement Parcours de portes ouvertes d’ateliers d’artistes en Picardie verte Senantes a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme de la Picardie Verte