Parcours découverte des pratiques créatives du jeu vidéo #1, La Maison du Jeu Vidéo, Rennes

Parcours découverte des pratiques créatives du jeu vidéo #1 Samedi 11 juillet, 13h00 La Maison du Jeu Vidéo Ille-et-Vilaine

Entrée libre selon limite de jauge

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-11T13:00:00+02:00 – 2026-07-11T20:00:00+02:00

Fin : 2026-07-11T13:00:00+02:00 – 2026-07-11T20:00:00+02:00

Cette session de performances artistiques intimistes et immersives transformera le jeu vidéo en support pour des créations musicales préparées en amont et produites en live par des musiciens locaux, chacune suivie d’un temps d’échange avec le public.

La Maison du Jeu Vidéo Rennes 2 rue du sous lieutenant yves berger Rennes 35200 Le Blosne Ille-et-Vilaine Bretagne

Performances : Musiques et Jeux Vidéo

Tomavatars, Stunfest (2023)