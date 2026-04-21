Parcours Défis patrimoine en famille à Souvigny-de-Touraine Souvigny-de-Touraine
Parcours Défis patrimoine en famille à Souvigny-de-Touraine Souvigny-de-Touraine dimanche 5 juillet 2026.
Souvigny-de-Touraine
Parcours Défis patrimoine en famille à Souvigny-de-Touraine
Rue Pierre de Ronsard Souvigny-de-Touraine Indre-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 10:30:00
fin : 2026-07-05 12:00:00
Date(s) :
2026-07-05
Le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine vous propose de nombreuses actions de découverte des patrimoines tout au long de l’année !
Vous êtes en Pays d’art et d’histoire !
Venez découvrir en famille les patrimoines de Souvigny en participant à des défis et ateliers rallye photos, jeu Time-line, dessin à l’aveugle, reproduction d’un édifice en Kapla®…
Départ possible entre 10h30 et 11h
Durée 1h environ
RDV devant l’église
À partir de 6 ans
Cette action vous est proposée par le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine. 5 .
Rue Pierre de Ronsard Souvigny-de-Touraine 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 30 83 contacts@paysloiretouraine.fr
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English :
The Pays d?art et d?histoire Loire Touraine offers a wide range of heritage discovery activities throughout the year!
You’re in the Pays d’art et d’histoire!
L’événement Parcours Défis patrimoine en famille à Souvigny-de-Touraine Souvigny-de-Touraine a été mis à jour le 2026-04-21 par ADT 37