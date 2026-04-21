Souvigny-de-Touraine

Parcours Défis patrimoine en famille à Souvigny-de-Touraine

Rue Pierre de Ronsard Souvigny-de-Touraine Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 10:30:00

fin : 2026-07-05 12:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine vous propose de nombreuses actions de découverte des patrimoines tout au long de l’année !

Vous êtes en Pays d’art et d’histoire !

Venez découvrir en famille les patrimoines de Souvigny en participant à des défis et ateliers rallye photos, jeu Time-line, dessin à l’aveugle, reproduction d’un édifice en Kapla®…

Départ possible entre 10h30 et 11h

Durée 1h environ

RDV devant l’église

À partir de 6 ans

Cette action vous est proposée par le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine. 5 .

Rue Pierre de Ronsard Souvigny-de-Touraine 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 30 83 contacts@paysloiretouraine.fr

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English :

The Pays d?art et d?histoire Loire Touraine offers a wide range of heritage discovery activities throughout the year!

You’re in the Pays d’art et d’histoire!

L’événement Parcours Défis patrimoine en famille à Souvigny-de-Touraine Souvigny-de-Touraine a été mis à jour le 2026-04-21 par ADT 37