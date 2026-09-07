Parcours d’énigmes à Bouvines, Espace jean Noël (mairie), Bouvines
samedi 19 septembre 2026 · Espace jean Noël (mairie) · Bouvines
Informations pratiques
Parcours d’énigmes à Bouvines Samedi 19 septembre, 10h30 Espace jean Noël (mairie) Nord
Gratuit mais réservation conseillée – groupes de 2 à 10 personnes – Départ toutes les 5 mn.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Traversez Bouvines autrement grâce à une aventure immersive mêlant promenade, découverte, énigmes et animations.
Livret enfant disponible (à partir de 6 ans)
Environ 2 km.
Accessibles avec poussettes.
Gratuit mais réservation conseillée, le nombre de places étant limité. https://www.billetweb.fr/bouvines-en-quete
Espace jean Noël (mairie) 59 Chaussée Brunehaut, 59830 Bouvines Bouvines 59830 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/bouvines-en-quete »}] [{« link »: « https://www.billetweb.fr/bouvines-en-quete »}]
Traversez Bouvines autrement grâce à une aventure immersive mêlant promenade, découverte, énigmes et animations.
©Laurence Baert – BLAC
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