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Parcours d’énigmes à Bouvines, Espace jean Noël (mairie), Bouvines

samedi 19 septembre 2026 · Espace jean Noël (mairie) · Bouvines

Parcours d’énigmes à Bouvines, Espace jean Noël (mairie), Bouvines

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Espace jean Noël (mairie)
Adresse
59 Chaussée Brunehaut, 59830 Bouvines
Ville
59830 Bouvines
Département
Nord
Tarif
Gratuit mais réservation conseillée - groupes de 2 à 10 personnes - Départ toutes les 5 mn.

Parcours d’énigmes à Bouvines Samedi 19 septembre, 10h30 Espace jean Noël (mairie) Nord

Gratuit mais réservation conseillée – groupes de 2 à 10 personnes – Départ toutes les 5 mn.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Traversez Bouvines autrement grâce à une aventure immersive mêlant promenade, découverte, énigmes et animations.
Livret enfant disponible (à partir de 6 ans)
Environ 2 km.
Accessibles avec poussettes.
Gratuit mais réservation conseillée, le nombre de places étant limité. https://www.billetweb.fr/bouvines-en-quete

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Traversez Bouvines autrement grâce à une aventure immersive mêlant promenade, découverte, énigmes et animations.

©Laurence Baert – BLAC

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