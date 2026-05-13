Parcours d’énigmes dans le musée, Château de Treffort, Val-Revermont

Parcours d’énigmes dans le musée Samedi 23 mai, 18h30 Château de Treffort Ain

Tarifs :

18 ans et + : 9€

– 18 ans, Pass 2026 et PSH : 6€ (un justificatif pourra vous être demandé.)

La réservation n’est pas obligatoire mais recommandée.

Réservez ici : https://billetterie-chateaudetreffort.diptick.fr/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

A l’occasion de la Nuit Européenne des Musées, le Château de Treffort propose de visiter son musée à travers un parcours d’énigmes dans le musée.

Coffres, cadenas et énigmes sont apparus comme par magie dans les pièces du château. Comment sont-ils arrivés là et pourquoi ?

C’est ce que vous pourrez découvir en résolvant entre amis ou en famille les énigmes présentes dans chacune des salles du musée.

L’activité est accessible à partir de 5 ans (accompagné d’adultes).

Horaires : de 18h30 à 22h en continu.

Tarifs :

18 ans et + : 9€

– 18 ans, Pass 2026 et PSH : 6€ (un justificatif pourra vous être demandé.)

La réservation n’est pas obligatoire mais recommandée.

Réservez ici : https://billetterie-chateaudetreffort.diptick.fr/

Château de Treffort 2 place des Tilleuls 01370 Val-Revermont Val-Revermont 01370 Treffort Ain Auvergne-Rhône-Alpes 0474229330 http://chateaudetreffort.fr/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100084472643758;https://www.instagram.com/chateaudetreffort/ [{« link »: « https://billetterie-chateaudetreffort.diptick.fr/ »}] Ancien domaine des comtes de Savoie et de l’architecte Tony Ferret, le château de Treffort, dans le département de l’Ain, surplombe la Bresse depuis les monts du Revermont. 2 parkings à proximité et accès PMR.

A l’occasion de la Nuit Européenne des Musées, le Château de Treffort propose de visiter son musée à travers un parcours d’énigmes dans le musée.

©kelianpiroux