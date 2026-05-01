Parcours des arts et métiers d’art Concert Rodeo Drive Salle des mariages Villerville

Villerville

Parcours des arts et métiers d’art Concert Rodeo Drive

Salle des mariages Rez-de-jardin de la mairie Villerville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 18:00:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Depuis plus de 30 ans, Jean-Michel Weil et ses complices du groupe Rodeo Drive se produisent dans les salles parisiennes. Ils interprètent les chansons des légendes du Rock (Elvis Presley, Janis Joplin, les Rolling Stones, Cliff Richard, Eddie Cochran…).

A l’occasion du Parcours des arts organisé par la ville de Villerville lors du week-end de l’Ascension, le groupe Rodeo Drive donnera un concert le samedi en fin d’après-midi pour clôturer les Rencontres Littéraires organisées pendant les trois premiers jours de l’événement.

Depuis plus de 30 ans, Jean-Michel Weil et ses complices du groupe Rodeo Drive se produisent dans les salles parisiennes. De l’Elysée Montmartre, au Petit Journal Montparnasse en passant par la Flèche d’Or ou encore la Dame de Canton, ils interprètent les chansons des légendes du Rock (Elvis Presley, Janis Joplin, les Rolling Stones, Cliff Richard, Eddie Cochran…). Ils vivent leur passion et la communiquent. .

Salle des mariages Rez-de-jardin de la mairie Villerville 14113 Calvados Normandie +33 2 31 14 40 00

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English : Parcours des arts et métiers d’art Concert Rodeo Drive

Jean-Michel Weil and his bandmates from Rodeo Drive have been performing in Paris for over 30 years. They perform songs by rock legends such as Elvis Presley, Janis Joplin, the Rolling Stones, Cliff Richard and Eddie Cochran.

L’événement Parcours des arts et métiers d’art Concert Rodeo Drive Villerville a été mis à jour le 2026-05-03 par OT SPL Deauville