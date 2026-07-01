Parcours d’Orientation dans le parc du château, château de Cercamp, Frévent

Informations pratiques

Parcours d’Orientation dans le parc du château 19 et 20 septembre château de Cercamp Pas-de-Calais

Tarif : 8€ ; gratuit pour les moins de 16 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Découvrez les différents points d’intérêt du parc au travers une activité ludique pour tous. Profitez et admirez la faune et la flore locale.

château de Cercamp 77 rue du Général de Gaulle 62270 Frévent Frévent 62270 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0660990770 https://www.cercamp.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=100064429039972 Ancienne abbaye cistercienne, devenue filature de laine au 19 ème siècle puis résidence des barons de Fourment. Propriété de l’APHP au 20ème siècle elle est transformée en centre educatif pour enfants. Désormais propriete privée tout est fait pour lui redonner son lustre d’antan.

Classé en totalité MH. Parking privé dans l’allée du château. Pas d’accès PMR. Animaux non admis.

Découvrez les différents points d’intérêt du parc au travers une activité ludique pour tous. Profitez et admirez la faune et la flore locale.

© Cercamp