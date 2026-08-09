Informations pratiques

Parcours d’orientation » les balises du temps » 19 et 20 septembre Place de Verdun – Office de Tourisme Vendée

A partir de 8 ans, réservation conseillée auprès de l’Office de Tourisme. Tarif 6€ (kit pour 4 personnes/ le prix comprend la carte le parcours, un plan de ville et une boussole avec loupe). Durée 45min à 1h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Explorez la ville carte et boussole en main !

Votre équipement ? Une carte d’orientation et une boussole. Votre objectif ? Retrouver et poinçonner les 10 balises cachées dans la ville.

« Les balises du temps » est une chasse aux repères grandeur nature à travers les rues et le patrimoine emblématique.

En famille ou entre amis, vous avancez en autonomie, observez et validez chaque balise. Une expérience ludique pour réveiller l’explorateur urbain qui sommeille en vous !

Une surprise vous attend à la fin de votre mission.

Place de Verdun – Office de Tourisme Place de Verdun Fontenay le Comte 85200 Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 51 69 44 99 »}, {« type »: « email », « value »: « tourisme@vendeegrandsud.fr »}]

Explorez la ville carte et boussole en main !

©Office de tourisme Vendée Marais Poitevin