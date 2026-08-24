Informations pratiques

Mittelwihr

Parcours du petit lutin découverte féerique du village

Place de la Salle des Fêtes Mittelwihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-11-29

fin : 2027-01-04

Date(s) :

2026-11-29

Mittelwihr se transforme en village féerique pour Noël ! Nounours, lutins, atelier du Père Noël et parcours enchanté vous attendent dans les rues du village.

Du 1er dimanche de l’Avent au 4 janvier 2027, Mittelwihr se pare de ses plus belles décorations pour vous faire vivre la magie de Noël.

Découvrez la Féerie des Nounours autour de la mairie, puis poussez les portes de l’Atelier du Père Noël, situé route du Vin, avec parking gratuit à proximité.

Sur la place des Fêtes, laissez-vous émerveiller par le village des petits lutins, un univers féerique qui ravira petits et grands.

Ne manquez pas non plus le parcours du Petit Lutin en sillonnant les ruelles du village, il vous emmènera à la découverte de différents décors enchantés, jusqu’à l’Univers des Manalas, tout en haut de la rue de Riquewihr.

Une promenade féerique à découvrir en famille au cœur de Mittelwihr ! 0 .

Place de la Salle des Fêtes Mittelwihr 68630 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 23 23 info@ribeauville-riquewihr.com

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English :

Mittelwihr is transforming into a magical Christmas village! Teddy bears, elves, Santa’s workshop, and an enchanting trail await you in the village streets.

L’événement Parcours du petit lutin découverte féerique du village Mittelwihr a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr