Parcours immersif pour enfants et familles : Le futur, c’est quoi?, MEG, Genève

Parcours immersif pour enfants et familles : Le futur, c’est quoi? Dimanche 1 novembre, 09h30, 10h30 MEG

CHF 0.- // Inscription obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-01T09:30:00+01:00 – 2026-11-01T10:15:00+01:00

Fin : 2026-11-01T10:30:00+01:00 – 2026-11-01T11:15:00+01:00

Un parcours immersif animé par Myriam Boucris. Une expérience qui invite les enfants et les adultes à plonger au cœur de l’exposition Le futur, c’est quoi ? au MEG.

Ce parcours participatif mêle chants, musique, danse et théâtre, pour une immersion sensible et joyeuse, adaptée aux plus petits.

Un voyage dans le futur, pour rêver, écouter et imaginer ensemble.

Le parcours a été imaginé pour et avec des enfants de 4 à 8 ans.

Les participant-e-s doivent être accompagné-e-s d’un-e adulte.

L’activité est ouverte à tous et à toutes avec ou sans enfant.

L’activité a lieu deux fois dans la journée, une fois de 09h30 à 10h15 puis de 10h30 à 11h15.

Cet événement est gratuit mais l’inscription est obligatoire. Merci de vous présenter au moins 5 minutes avant le début de l’activité à l’accueil du MEG.

MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève 1200 +41 22 418 45 50 http://www.meg-geneve.ch http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/meg/

Une expérience sensorielle et participative, pour écouter des histoires et imaginer nos futurs. Exposition temporaire. Le dimanche 1er novembre de 9h30 à 10h15, et de 10h30 à 11h15.

DR MEG