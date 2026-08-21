Parcours ludique et historique à Roye, Hôtel de Ville, Roye

Informations pratiques

Parcours ludique et historique à Roye 19 et 20 septembre Hôtel de Ville Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Récupérez votre livret à l’Hôtel de Ville et partez à la découverte de Roye à travers un parcours ludique. Au fil de votre promenade, observez les détails architecturaux et patrimoniaux, répondez à quelques questions et laissez-vous conter l’histoire des sites mis à l’honneur à l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026.

Des anciennes fortifications de Roye au chemin de croix de Gaudin de l’église Saint-Gilles, en passant par les célèbres céramiques de Maurice Dhomme de l’église Saint-Pierre, prenez le temps de flâner, d’observer et de redécouvrir la richesse du patrimoine royen sous un nouveau regard.

Hôtel de Ville Roye, Place de l’hôtel de ville Roye 80700 Somme Hauts-de-France

Récupérez votre livret à l’Hôtel de Ville et partez à la découverte de Roye à travers un parcours ludique. Au fil de votre promenade, observez les détails architecturaux et patrimoniaux, répondez à à…

©Aurélie Da Silva