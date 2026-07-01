Parcours ludique : Sauvons le patrimoine !, Médiathèque Jean-Jacques Rousseau, Chambéry
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Jean-Jacques Rousseau · Chambéry
Informations pratiques
Parcours ludique : Sauvons le patrimoine ! Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Médiathèque Jean-Jacques Rousseau Savoie
Médiathèque Jean-Jacques Rousseau, 2e étage
Livret à retirer à l’accueil ou au 2e étage
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Imaginez, vous êtes conservateur du patrimoine, votre mission est de protéger les trésors du passé pour l’éternité. C’est le premier jour dans votre nouvel emploi. Pas de chance, une catastrophe menace vos collections…
Suivez notre parcours découverte animé par des professionnels du patrimoine de la bibliothèque : sous forme de jeux, d’ateliers et de démonstrations, résolvez des énigmes, prenez les bonnes décisions et recevez votre diplôme.
Avec la participation du Bouclier bleu, section Auvergne Rhône-Alpes.
Médiathèque Jean-Jacques Rousseau Carré Curial, 73000 Chambéry, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes http://www.lebouquetdesbibliotheques.fr/chambery La Médiathèque Jean-Jacques Rousseau, dont l’origine remonte au 18e siècle, est une bibliothèque municipale classée qui conserve un important fonds de livres anciens, rares et précieux. Accès libre aux horaires d’ouverture.
Journées européennes du patrimoine
Bibliothèques municipales de Chambéry, EST W B 000.013
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