Parcours Mémoriel d’Oisy le Veger, Centre de Loisirs d’Oisy le Verger, Oisy-le-Verger

dimanche 20 septembre 2026 · Centre de Loisirs d'Oisy le Verger · Oisy-le-Verger

Informations pratiques

Parcours Mémoriel d’Oisy le Veger Dimanche 20 septembre, 10h00 Centre de Loisirs d’Oisy le Verger Pas-de-Calais

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Parcours de nos poilus morts pour la France et quelques photos inédites du passé

Centre de Loisirs d’Oisy le Verger Rue Louis Gilleron – Oisy le Verger Oisy-le-Verger 62860 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Parcours de nos poilus morts pour la France et quelques photos inédites du passé

© CPA – Moulin d’Oisy-le-Verger – collection privée