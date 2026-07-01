Parcours mémoriel « Nantes résistante ! », Château des ducs de Bretagne – musée d’histoire de Nantes, Nantes

Informations pratiques

Parcours mémoriel « Nantes résistante ! » 19 et 20 septembre Château des ducs de Bretagne – musée d’histoire de Nantes Loire-Atlantique

Limité à 15 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Parcours à réaliser en autonomie ou en suivant le guide !

Partez à la découverte de l’histoire de la Résistance à Nantes pendant la Seconde Guerre mondiale en suivant les indications du parcours.

Pendant 1h30 de trajet à travers les rues de la ville, vous retracerez son histoire dans ce conflit, de l’occupation à la Libération.

Une série d’énigmes vous amèneront sur la piste du destin tragique d’un des plus grands maquis du département !

Parcours tout public, à faire seul ou en groupe.

Château des ducs de Bretagne – musée d’histoire de Nantes 4 Place Marc Elder, 44000 Nantes, France Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire +33811464644 https://www.chateaunantes.fr Au cœur du quartier médiéval de Nantes, découvrez le Château des ducs de Bretagne, site emblématique de la ville, construit à la fin du XVe siècle par François II et sa fille Anne de Bretagne.

La forteresse abrite un palais résidentiel aux façades raffinées avec ses loggias Renaissance. La cour, les remparts et les jardins des douves sont en accès libre.

De nombreuses visites sont proposées pour découvrir ce monument et son musée d’histoire résolument contemporain ! Tramway : ligne 1 – arrêt de tramway Duchesse Anne. Busway : ligne 4 – arrêt Duchesse Anne – Foch Cathédrale. Bus : lignes 54 et C3 – arrêts Gare Sud et Lieu Unique.

Parcours à réaliser en autonomie ou en suivant le guide !

©ONaCVG