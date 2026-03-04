Parcours Messagerie 3, Maison France Service Benauge, Bordeaux

Parcours Messagerie 3 Mardi 17 mars, 14h00 Maison France Service Benauge Gironde

être inscrit.e à la bibliothèque

Dans cet atelier, nous aborderons les fonctions essentielles pour communiquer : la rédaction d’un nouveau message, la lecture des mails reçus et les différentes manières d’y répondre.

Maison France Service Benauge 24 rue du Professeur Calmette 33100 Bordeaux Bordeaux 33100 La Benauge Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « dgac.biblio.inclusion@mairie-bordeaux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 10 26 13 »}]

j’envois, je reçois, je réponds atelier numérique

